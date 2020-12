Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zwei Verkehrsunfälle auf BAB8 bei Leonberg; Verkehrsunfall auf BAB81 bei Herrenberg

BAB 8 / Leonberg: Auffahrunfall am Stauende

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte am Mittwoch gegen 17:45 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB8), Fahrtrichtung Karlsruhe, Höhe Leonberg, eine 22-jährige VW-Lenkerin mit einem 67-jährigen Opel-Lenker. Der Mann musste sein Fahrzeug aufgrund eines Verkehrsstaus stark abbremsen, was der nachfolgenden 22-Jährigen nicht mehr gelang. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden wurden insgesamt auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

BAB8 / Leonberg: Unfall beim Organtransport

Am Mittwoch kam es gegen 18:15 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB8) bei Leonberg in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall bei einem Organtransport. Der Krankentransporter war von Karlsruhe kommend in Richtung Tübingen mit Sonderrechten unterwegs und hatte ein Spenderorgan an Bord. Ein vorausfahrender 58-jähriger Mercedes-Fahrer wollte den Krankenwagen vorbeilassen und wechselte hierzu eine Fahrspur nach rechts. Da dort einige Fahrzeuge stark abbremsten, musste der 58-Jährige beim Fahrstreifenwechsel ebenfalls stark abbremsen. In der Folge kollidierte der 62-jährige Krankentransport-Lenker mit seinem Fahrzeug mit dem Heck des Mercedes. Der Mercedes wurde durch den Aufprall auf den davor fahrenden BMW eines 55-Jährigen geschoben. Im weiteren Verlauf drehte sich der Mercedes und kollidierte ein zweites Mal mit dem BMW. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50.000 Euro. Aufgrund des Trümmerfeldes musste die Durchgangsfahrbahn voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis etwa 20:50 Uhr. Ab 19:30 Uhr konnte der Verkehr teilweise über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Durch den Unfall bildete sich ein Rückstau von etwa neun Kilometer Länge. Ein Streifenwagen übernahm an der Unfallstelle das Organ, transportierte es mit Sonder- und Wegerechte einem Ersatzfahrzeug entgegen und konnte es im Bereich Böblingen übergeben.

BAB81 / Herrenberg: Mercedes verliert Rad während der Fahrt

Ein 25-jähriger Mercedes-Lenker verlor am Mittwoch gegen 16:35 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB81) in Fahrtrichtigung Singen zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Herrenberg das hintere linke Rad. Vermutlich waren die Radmuttern nicht richtig angezogen. Das Rad rollte auf den linken Fahrstreifen und wurde dort von einem Kleintransporter überfahren. Dabei verkeilte sich das Rad unter dem Fahrzeug und der Kleintransporter verlor in der Folge Öl. Hierbei entstand eine etwa 250 Meter lange Ölspur. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Autobahnmeisterei Herrenberg reinigte die Fahrbahn. Während der Bergung und Unfallaufnahme entstand ein Rückstau von etwa sieben Kilometern. Die Sachschäden wurden insgesamt auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

