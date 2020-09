Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-jähriger Rollerfahrer und Mitfahrer verletzt

Bild-Infos

Download

Attendorn (ots)

Am Montag (7. September) hat sich auf der Mainzer Straße in Attendorn ein Verkehrsunfall zwischen zwei Rollerfahrern ereignet, bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden. Zunächst befuhren drei Rollerfahrer im Alter von 15 Jahren die Straße in Richtung Saarbrücker Straße. Als der vorausfahrende Rollerfahrer wenden wollte, reagierte der Rollerfahrer hinter ihm zu spät und fuhr in diesen. Durch den Zusammenstoß kippte der Roller mit Fahrer und Mitfahrer um. Bei dem Sturz verletzten sich beide leicht. Ein Rettungswagen brachte den Sozius zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell