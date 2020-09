Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 50-Jährige verletzt sich bei Pedelecsturz schwer

Olpe (ots)

Bei einem Sturz mit einem Pedelec hat sich eine 50-Jährige am Sonntag (6. September) gegen 17.15 Uhr auf der Straße Möllendick verletzt. Sie befuhr gemeinsam mit ihrer Familie den Radverbindungsweg von der K18 aus in Fahrtrichtung Möllendick. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor sie beim Überfahren von Querrillen auf dem asphaltierten Radweg die Kontrolle und stürzte. Sie verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verlieb. An dem Pedelec entstand Sachschaden.

