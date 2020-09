Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto stürzt rund 40 Meter den Abhang hinunter - Fahrer konnte nicht angetroffen werden

Ein Unfall wurde der Polizei am Samstagabend, 12.09.2020 Uhr gegen 22.00 Uhr in der Kalvarienbergstraße gemeldet. Hier hörte eine Familie Reifenquietschen und das Krachen eines Autos, weshalb sie von einem Unfall ausgingen. Die Polizei rückte an und fand in einem Waldstück unterhalb der Kalvarienbergstraße, am Hang, einen verunfallten Mitsubishi. Personen waren aber keine im Fahrzeug. Nach Sachlage befuhr der Unfallverursacher die Kalvarienbergstraße bergwärts und kam ausgangs einer Linskurve, infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei zeichnete sich auf der Fahrbahn eine rund 21 Meter lange Driftspur ab, bevor es rund 40 Meter bergab ins Waldstück ging und das Fahrzeug an einem Baum zu Stillstand kam. Am Mitsubishi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Bergung des Fahrzeuges zu kümmern. Im weiteren Verlauf meldete sich der Fahrzeugbesitzer und meldete sein Auto als gestohlen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316531) hat die Ermittlungen aufgenommen.

