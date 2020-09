POL-FR: Lauchringen: Unfall mit Traktor

Polizeipräsidium Freiburg

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag, 12.09.2020 gegen 12.00 Uhr auf der Klettgaustraße. Diese befuhr ein 58 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf von Oberlauchringen in Fahrtrichtung Unterlauchringen. Auf Höhe des Autohauses zog der 58-jährige laut Zeugen aus unbekannten Gründen nach links über die Mittellinie. Hier kam ihm ein Traktorgespann entgegen, mit welchem er daraufhin kollidierte. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und der Traktor kippte auf die rechte Fahrbahnseite. Der 18 Jahre alte Traktorfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom DRK zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Durch den schweren Aufprall und die starke Beschädigung des Golfs wurde der 58-Jährige vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war im Unfallbereich voll gesperrt. Die Feuerwehr Lauchringen war mit drei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz.

