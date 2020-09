Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Biederbach: Motorrad die Vorfahrt genommen

Freiburg (ots)

Leichtere Verletzungen und ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 12.45 Uhr in Biederbach ereignete.

Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer bog aus der Straße "Am Palmersbach" nach links auf die L101 in Richtung Elzach ein. Dabei übersah er ein von rechts kommendes Motorrad und nahm diesem die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurde die Sozia auf den Gehweg geschleudert und der 73jährige Motorradfahrer durch sein schweres Krad eingeklemmt.

Beide Leichtverletzten wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

