POL-PPMZ: Kontrollmaßnahmen mit Zielrichtung Handy- und Gurtverstöße

Mittwoch, 19.08.2020 09:50 Uhr -15:00 Uhr

Die Polizeiinspektion Mainz 1 führt am Mittwoch zahlreiche Verkehrskontrollen in der Wormser Straße in Mainz durch. Zielrichtung dieser Kontrollen ist es, Fahrzeugführer, die während der Fahrt ein elektronisches Gerät nutzen und Fahrzeuginsassen, die keinen Sicherheitsgurt angelegt haben, einer Kontrolle zu unterziehen.

Durch zivil gekleidete Polizeibeamte werden festgestellte Verstöße fotografisch dokumentiert und an ihre uniformierten Kollegen mitgeteilt, die sich einige Meter entfernt positionieren und hier die Kontrollen der durchgegebenen Fahrzeuge durchführen.

Insgesamt können an diesem Tag 15 Handyverstöße und 10 Gurtverstöße geahndet werden. Ziel bei solchen Kontrollen ist jedoch nicht ausschließlich das Ahnden von Ordnungswidrigkeiten, sondern gleichermaßen die Durchführung verkehrserzieherischer Gespräche. Denn die Ablenkung durch elektronische Geräte am Steuer führt nicht selten zu schweren Folgefehlern. Auch über die Wichtigkeit des Sicherheitsgurts soll weiter aufgeklärt werden, denn dieser kann sich in manchen Verkehrssituationen als Lebensretter entpuppen.

Außerdem schlagen derartige Verkehrsverstöße mit nicht geringen Sanktionen zu Buche (Gurt 30EUR; Handy 100EUR + 1Punkt).

