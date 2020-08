Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen, Unbekannter fällt durch rassistische Ausrufe auf Dienstag, 18.08.2020, 18:00 Uhr

Mainz-Finthen (ots)

Durch Anwohner wird der Mainzer Polizei ein bislang unbekannter Mann gemeldet, der am Dienstag gegen 17:30 Uhr mit lauten rassistischen Ausrufen auffiel.

Die Hinweise der Anwohner führten die Beamten vom Mainzer Lerchenberg zum Bereich um den Ententeich in der Thüringer Straße. Dort wird auf einer Parkbank ein 46-Jähriger Mann angetroffen. Der Mann dunkler Hautfarbe gibt an, dass sich ein Unbekannter neben ihn auf die Bank gesetzt habe, mehrfach "Heil Hitler" rief und ihn rassistisch beleidigte. Der Täter habe zudem entsprechende Beleidigungen mit wasserfestem Stift auf die Parkbank geschrieben. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 1,75m, 30-40 Jahre, alt, helles T-Shirt, lange Hose, schwarzer Rucksack.

Die direkt eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter verliefen ergebnislos.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

