Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Weitere Festnahmen nach Auseinandersetzungen in Wormser Rheinstraße - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz - Worms (ots)

Aufgrund von der Staatsanwaltschaft erwirkter Europäischer Haftbefehle konnten am 04. August 2020 drei weitere Beschuldigte, denen schweren Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, in Frankreich festgenommen werden. Den Festnahmen sind umfangreiche Ermittlungen der Kriminaldirektion Mainz vorangegangen.

Die Beschuldigten, die der vereinfachten Auslieferung zugestimmt haben, wurden am 13. August 2020 nach Deutschland überstellt und am gleichen Tag dem Haftrichter in Offenburg vorgeführt. Sie befinden sich seither in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Alle Beschuldigten sind Heranwachsende und 19 bzw. 20 Jahre alt. Sie sind in der Türkei geboren und haben die türkische Staatsangehörigkeit.

Darüber hinaus wurden am 12 August 2020 zwölf Durchsuchungsbeschlüsse bei insgesamt zehn Beschuldigten und Zeugen vollstreckt. Durchsucht wurden Wohnungen und Geschäftsräume mit dem Ziel, weitere Beweismittel aufzufinden. Die Ermittlungen dauern an.

