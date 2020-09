Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: 81 Jahre alte Frau stirbt bei Autounfall

Freiburg (ots)

Aus Richtung Segeten befuhr am Freitag, 11.09.2020 gegen 22.20 Uhr eine 81-jährige Fahrzeugführerin die L 151 in Fahrtrichtung Rickenbach. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit ihrem VW Golf erst nach rechts von der Fahrbahn in die Grünfläche ab und beschleunigt dann nach links, quer über die Fahrbahn, in die dortige Grünfläche. Nach über 40 Meter prallte sie auf einen Baum und kam dort zum Stehen. Die Seniorin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr durch eine Crash-Rettung geborgen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Die Feuerwehren Herrischried und Rickenbach waren mit 4 Fahrzeugen und rund 30 Mann im Einsatz.

md/ms

