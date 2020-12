Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Nord: Unfallflucht mit 3.500 Euro Sachschaden; Böblingen: 41-Jähriger ignoriert Hausverbot; Böblingen: Polizei nimmt vier Personen vorläufig fest

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Sindelfingen-Nord: Unfallflucht mit 3.500 Euro Sachschaden

Nach einer Unfallflucht, die zwischen Montag 01:30 Uhr und Mittwoch 16:00 Uhr in der Rechbergstraße in Sindelfingen-Nord begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker die Beifahrerseite eines VW Polo, der im genannten Zeitraum im Einfahrtsbereich eines Wohnkomplexes abgestellt war. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden von etwa 3.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

Böblingen: 41-Jähriger ignoriert Hausverbot

Trotz eines bestehenden Hausverbots betrat am Mittwoch gegen 17:00 Uhr ein 41-jähriger Mann in der Schönaicher Straße in Böblingen einen Discountmarkt. Als er daraufhin von mehreren Mitarbeitern auf das Betretungsverbot hingewiesen wurde, soll er einen 22-Jährigen sowie zwei Frauen im Alter von 34 und 55 Jahren beleidigt und obendrein noch auf die Schuhe der 34-Jährigen gespuckt haben. Aufgrund dessen wurde die Polizei alarmiert. Die hinzugezogenen Beamten nahmen den Störenfried im weiteren Verlauf vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Böblingen. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 41-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Böblingen: Polizei nimmt vier Personen vorläufig fest

Ein 16- und ein 21-Jähriger hielten sich am Mittwoch gegen 18:05 Uhr in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen in einem Einkaufszentrum auf. In einem Supermarkt sollen sie gemeinsam zwei Deodorant entwendet und den Markt im Anschluss ohne zu bezahlen verlassen haben. Nachdem eine Mitarbeiterin den Ladendiebstahl beobachtet hatte, wurden die beiden Tatverdächtigen angesprochen. Darüber hinaus konnte auch das Diebesgut bei dem 21-Jährigen festgestellt werden. Diesbezüglich wurde die Polizei informiert. Aufgrund von fehlenden Ausweisdokumenten war eine Identitätsfeststellung vor Ort allerdings nicht möglich, woraufhin die Beamten die beiden aggressiven Tatverdächtigen zum Polizeirevier Böblingen bringen wollten. Als sie sich am Streifenfahrzeug befanden, beleidigte der 16-Jährige zwei Polizisten und schrie laut umher. Seine gleichaltrige Freundin wurde auf diesen Umstand aufmerksam, wollte daraufhin zum 16-Jährigen und störte die Einsatzkräfte. Einen erteilten Platzverweis ignorierte sie und sprach gegenüber einer Beamtin Beleidigungen aus. Auch sie wurde im Anschluss vorläufig festgenommen und weitere Polizeikräfte zur Unterstützung angefordert. Obendrein schaltete sich noch ein Verwandter der 16-Jährigen in das Geschehen ein. Der 19-Jährige äußerte gegenüber den Beamten ebenfalls Beleidigungen und versuchte die Maßnahmen zu stören. Auch er sollte diesbezüglich festgenommen werden. Beim Anlegen der Handschließen trat der aggressive 19-Jährige in Richtung Schienbein von einer Beamtin. Nachdem sie dem Tritt ausweichen konnte, entriss sich der Querulant teilweise aus dem Festhaltegriff und versuchte sich komplett aus der Fixierung zu lösen. Ein Kollege eilte der Beamtin zu Hilfe, brachte den 19-Jährigen zu Boden und fesselte ihn. Die vier Festgenommenen wurde anschließend zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Während dem Transport beleidigte der 19-Jährige die Beamten weiterhin und leistete Widerstand. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der 16-Jährige als vermisst gemeldet worden war. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige in die Obhut einer Jugendeinrichtung übergeben und die drei anderen Personen auf freien Fuß entlassen. Sie müssen sich nun wegen mehreren Straftaten verantworten. Eine Beamtin wurde im Zuge der Geschehnisse leicht verletzt. Sie konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen.

