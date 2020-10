Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Betrug zum Opfer gefallen

Baden-Baden (ots)

Nachdem ein Senior am vergangenen Freitag offenbar einem Betrug zum Opfer gefallen ist und die unbekannten Langfinger mit Wertgegenständen und Bargeld entkommen konnten, ermitteln nun Beamte der Kriminalpolizei. Dem in einem Ortsteil von Baden-Baden wohnhaften Mann wurde offenbar am Telefon glaubhaft gemacht, mit einem vermeintlichen Beamten des LKA verbunden zu sein. Der angebliche Ermittler äußerte, dass der Name des Mannes auf einer Liste von Einbrechern stehen würde und er daher seine Wertsachen vor die Türe legen sollte. Die Polizei würde sie anschließend sicherstellen. Anstelle der Polizei schnappte sich ein noch unbekannter Komplize der Betrüger die Tüte mit Schmuck und mehreren Zehntausend Euro Inhalt und suchte anschließend das Weite.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne

Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion - Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Vertrauen Sie sich Verwandten oder Freunden an, wenn Sie angerufen werden und ziehen sie Hilfe hinzu - Behördliche Forderungen erreichen Sie in der Regel schriftlich, niemals unangekündigt telefonisch.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell