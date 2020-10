Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Altdorf - Verkehrsunfall durch Alkoholeinfluss

Ettenheim (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei am Sonntag gegen 22:00 Uhr einen Verkehrsunfall an der Wendeplatte in der Straße "Alte Gärtnerei", Ecke Orschweirer Straße. Hier soll ein alkoholisierter Autofahrer beim Rückwärtsfahren einen Telefonverteilerkasten und Hecken beschädigt haben. Die Beamten des Polizeireviers Lahr konnten vor Ort das genannte Fahrzeug feststellen und suchten die Halteranschrift auf. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest in der Wohnung des mutmaßlichen Verursachers ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der 21-Jährige musste zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle, der Führerschein wurde sichergestellt. Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet. /eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell