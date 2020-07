Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsschild umgefahren und abgehauen

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Donnerstag (16.07.2020) ein Verkehrsschild im Brüsseler Ring um und machte sich anschließend aus dem Staub. Gegen 23.15 Uhr vernahm eine aufmerksame Anwohnerin einen lauten Knall von der Straße aus wahr. Beim Naschauen stellt sie das umgefahrene Verkehrsschild sowie mehrere Fahrzeugteile fest. Die Fahrzeugteile wurden sichergestellt und werden untersucht. Die Schadenshöhe am Verkehrsschild wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail

