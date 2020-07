Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei zwischen Männern

Ludwigshafen (ots)

Mit einer Platzwunde am Kopf wurde ein 55-Jähriger am Donnerstag (16.07.2020) in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 55-Jährige geriet gegen 20.55 Uhr im Bereich der Edigheimer Straße mit einem 37-Jährigen in einen Streit. Der 37-Jährige schlug infolgedessen mehrmals auf den 55-Jährigen ein. Weil die Identität des 37-Jährigen nicht geklärt werden konnte, musste er auf eine Polizeidienststelle gebracht werden. Nach der Feststellung der Identität wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

