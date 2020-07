Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rettungskräfte angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Ein 30-Jähriger griff am Donnerstag (16.07.2020) zwei Rettungssanitäter an und verletzte hierbei beide. Die Rettungskräfte wurden gegen 14.15 Uhr alarmiert, weil ein Mann schlafend auf der Fahrbahn in der Freiastraße lag. Als die Rettungskräfte ihn ansprachen, stand er auf und lief davon. Weil er seine Habseligkeiten vergaß riefen ihn die beiden Rettungssanitäter nach und machten ihn darauf aufmerksam. Der 30-Jährige drehte daraufhin sofort um und schlug sofort auf die Sanitäter ein. Anschließend flüchtete er. Die Polizei konnte ihn unmittelbar in der Nähe festnehmen. Er wurde zu einer Polizeidienststelle verbracht.. Im Anschluss kam er auf freien Fuß. Der 30-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,46 Promille. Der Sanitäter und die Sanitäterin wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

