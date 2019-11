Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - PKW-Lenker fährt gegen Haus und flüchtet

Ulm (ots)

Ein PKW-Lenker befuhr am Samstag gegen 04.00 Uhr die Münsinger Straße in Richtung Feldstetten. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Haus. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der flüchtige PKW wurde ermittelt. Der Halter wurde alkoholisiert zu Hause angetroffen. Er gab an, von einem Unbekannten nach Hause gefahren worden zu sein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über ein Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Fahrzeugteile wurden zu Beweiszwecken ausgebaut und sichergestellt. Der Schaden am Haus wir auf ca. 1 000 Euro geschätzt. Am PKW entsandt Totalschaden von ca. 13 000 Euro.

