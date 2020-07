Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gewerbsmäßige Ladendiebe in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ein 21- und ein 18-Jähriger aus Nordafrika wurden am 14.07.2020 bei einem Diebstahl von Bekleidung in einem Einkaufszentrum in Ludwigshafen beobachtet. Die Polizeibeamten konnten die Beschuldigten nach einer kurzen Flucht stellen und vorläufig festnehmen. Sie stehen im Verdacht, auch Ladendiebstähle in mindestens 30 Fällen im Bereich Ludwigshafen, Speyer, Mainz und Mannheim begangen zu haben. Insgesamt wurde Kleidung im Gesamtwert von 17.000 Euro entwendet. Die jungen Männer wurden am 15.07.2020 dem Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Der 21- und der 18-Jährige wurden in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

