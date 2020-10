Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zeugen nach Einbruch auf Firmengelände gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Hohewardstraße sind unbekannte Täter in eine Wellblechhalle eingebrochen. Die Täter hatten es offensichtlich auf Katalysatoren aus Autos abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen trennten sie aus ausgebauten Auspuffanlagen insgesamt drei Katalysatoren heraus, um sie dann zu stehlen. Außerdem nahmen sie einen Turbolader mit. Auch an zwei weiteren Wellblechhallen wurden Aufspruchsspuren festgestellt, dort sind die Täter aber wohl nicht eingestiegen. Allerdings wurde von einem LKW noch Kraftstoff abgezapft. Die Tat passierte bereits in der Nacht auf Mittwoch, das Ganze wurde am Donnerstagabend angezeigt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

