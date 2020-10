Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Leicht verletzte Fußgängerin

Recklinghausen (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 10:45 Uhr, wollte eine 36-jährige Fußgängerin aus Gladbeck den Südwall überqueren. Dabei lief sie zwischen Autos her, die verkehrsbedingt warten mussten. Eine 57-jährige Autofahrerin aus Dorsten fuhr auf der Linksabbiegerspur des Südwalls in Richtung Westen. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit der Fußgängerin.

Die Gladbeckerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Bei dem Unfall entstand außerdem etwa 200 Euro Sachschaden.

