Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Industriestraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen schlugen sie eine Scheibe ein. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

Während der Bewohner zuhause war, brachen Unbekannte am Mittwochabend in ein Wohnhaus an der Papst-Johannes-Straße ein. Um in der Gebäude zu gelangen hebelten sie ein Kellerfenster auf. Die Täter durchsuchten das erste Obergeschoss nach Beute. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Dorsten

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt mit Büroraum am Burenkamp ein. Um in das Gebäude zu gelangen, brachen sie eine Scheibe aus einem Rolltor. Nach ersten Erkenntnissen wurden Atemschutzmasken entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

