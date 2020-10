Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer fährt nach Unfall weiter

Recklinghausen (ots)

Auf der Akkoallee ist am Mittwochnachmittag ein 20-jähriger Motorradfahrer verunglückt. Der junge Mann aus Herten war gegen 15.55 Uhr in Richtung Herten unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung Akkoallee/Bockholter Straße bremste das Auto vor ihm - offensichtlich ohne ersichtlichen Grund - stark ab, so dass auch der Motorradfahrer eine Vollbremsung machen musste. Dadurch verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Autos merken. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell