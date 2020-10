Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall auf der Bochumer Straße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bochumer Straße sind am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen, der in Richtung Herne fuhr, musste gegen 15.50 Uhr abbremsen, weil der Autofahrer vor ihm abbiegen wollte. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen, der hinter dem 19-Jährigen unterwegs war, fuhr daraufhin auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.

