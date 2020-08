Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (303/2020) In Rechtskurve auf den Gegenfahrstreifen - Autofahrer fährt bei Ausweichmanöver auf L 523 in den Graben, Unfallverursacher flüchtet

Göttingen (ots)

Landesstraße 523 zwischen Bilshausen und Bodensee Dienstag, 4. August 2020, gegen 07.40 Uhr

BILSHAUSEN (jk) - Ein unbekannter Autofahrer hat nach vorliegenden Informationen am Morgen des 4. August auf der L 523 zwischen Bilshausen und Bodensee (Landkreis Göttingen) einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen PKW, vermutlich vom Typ Chevrolet, gehandelt haben. Mehr ist bislang nicht bekannt. Gegen 07.40 Uhr geriet der aus Richtung Bilshausen kommende Wagen in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache auf den Gegenfahrstreifen.

Ein entgegenkommender Hyundaifahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 21-Jährige kam dabei von der Straße ab und fuhr in den Graben. Er blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von vermutlich 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Gieboldehausen unter Telefon 05528/20584-0 entgegen.

