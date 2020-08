Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (301/2020) Einbruch in Einfamilienhaus im Göttinger Ostviertel - Schadenshöhe noch unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Ritschlweg Donnerstag, 13. August 2020

GÖTTINGEN (jk) - Vermutlich in den frühen Nachmittagsstunden sind Unbekannte am Donnerstag (13.08.20) im Göttinger Ritschlweg mit brachialer Gewalt über die Kellereingangstür in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher auf sämtlichen Etagen des Hauses alle Behältnisse nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, steht im Moment noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden von der Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

