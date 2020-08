Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (299/2020) Mutmaßliches Diebesgut auf Hinterhof in der Nikolaistraße gefunden - Herkunft unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Nikolaistraße Mittwoch, 22. Juli 2020, gegen 14.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf einem Hinterhof in der Nikolaistraße hat ein Göttinger am 22. Juli mutmaßliches Diebesgut gefunden. In der schwarzen Schmuckschatulle aus Kunstleder und dem kleinen Schmuckkasten befand sich diverser Modeschmuck. Zusammen mit einem schwarzen Stoffbeutel lag beides auf einem Stufenabsatz im Bereich des Hauseingangs. Der Hausbewohner alarmierte die Polizei. Trotz intensiver Nachforschungen konnten die Ermittler die Gegenstände aber bis dato keiner Tat zuordnen.

Wer Hinweise zur Herkunft des Fundes geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

