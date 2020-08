Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (297/2020) Unbekannte stehlen abgelegte Umhängetasche im Bad Lauterberger Kurpark - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Sebastian-Kneipp-Promenade Samstag, 1. August 2020, zwischen 20.30 und 21.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Im Kurpark von Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte einem 15 Jahre alten Jugendlichen am Abend des 1. August die Umhängetasche gestohlen. In dem ca. 30 mal 30 cm großen, olivgrünen Behältnis haben sich nach Angaben des Lauterbergers seine blau-oranges Portmonee, sein Handy und ein Schlüsselbund befunden. Nach Schilderung des Jugendlichen legte er die Tasche am besagten Abend gegen 20.30 Uhr auf dem Spielplatz im Bereich der Schaukel ab und entfernte sich wenige Meter. Als er gegen 21.00 Uhr zum Ablageort zurückkehrte, war die Tasche verschwunden. Sie konnte im gesamten Kurparkes nicht aufgefunden werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell