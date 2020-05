Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Niederfischbach (ots)

Im Zeitraum Sonntag, 24.05.2020, 21.25 Uhr und 21.35 Uhr, wurde in der Raiffeisenstraße in Niederfischbach ein Mountainbike der Marke Winora gestohlen, welches ungesichert an der dortigen Hauswand gestanden hatte. Wenig später wurde der vermeintliche Täter beim Wegfahren mit seinem Fahrrad gesehen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 EUR.

