Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Funkgerätes aus einem Lkw

Mudersbach (ots)

Im Zeitraum, Samstag, 23.05.2020, 16.00 Uhr und Sonntag, 24.05.2020, 18.30 Uhr, wurde aus einem auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Stahlwerkstraße in Mudersbach abgestellten Lkw, welcher vermeintlich verschlossen gewesen war, ein Funkgerät ausgebaut und entwendet. Der Lkw war bei der Feststellung unverschlossen vorgefunden worden. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 100 EUR. Hinweise an die Polizei Betzdorf, Tel.02741-9260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell