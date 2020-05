Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung

Straßenhaus (ots)

In einem angrenzenden Waldstück am alten Kindergarten in der Schulstraße in Straßenhaus wurde wiederholt das "Waldtipi" beschädigt. Am vergangenen Wochenende wurde ein Loch in die Außenhaut gebrannt, zuvor ist im Zeitraum der vergangenen 3 Wochen die Außenhaut aufgeschlitzt worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

