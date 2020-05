Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl aus Wohnhaus

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum Freitag, 22.05.2020, 22.00 Uhr und Samstag, 23.05.2020, 12.00 Uhr, wurde ein E-Bike der Marke Cube, Farbe schwarz aus dem Hausflur eines Mehrfamilienwohnhauses in der Schützenstraße in Betzdorf von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Kurz nach Bemerken des Diebstahls, sah der Geschädigte den Unbekannten mit dessen Rad in Richtung Wilhelmstraße davonfahren. Der Restwert des Fahrrads wird mit ca. 300 EUR beziffert. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.

