Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede +Versuchter Überfall auf Tankstelle++

Oldenburg (ots)

Am 25.05.2020,07:20 Uhr rief die Mitarbeiterin der Esso-Tankstelle in Rastede bei der Polizei an und zeigte einen Überfall an. Ein maskierter Mann habe den Verkaufsraum betreten und Geld gefordert. Unter Vorhalt eines länglichen Gegenstandes wiederholte er seine Forderung. Als die Kassiererin dem nicht nach kam, verließ der Täter fluchtartig die Tankstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der 7 Polizeiwagen und ein Fährtenhund beteiligt waren, führte schließlich zur Festnahme eines polizeibekannten 17-jährigen Jugendlichen aus der Gemeinde Rastede. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls

