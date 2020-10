Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Prügelei auf Merkurstraße gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Prügelei auf der Merkurstraße machen können. Ein 17-Jähriger aus Marl kam am Donnerstagabend leicht verletzt zur Wache in Marl und zeigte eine Körperverletzung an. Der Jugendliche gab an, gegen 19.30 Uhr von mehreren unbekannten Personen geschlagen und getreten worden zu sein. Näher beschreiben konnte er die Personen nicht. Auch deshalb werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

