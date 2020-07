Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weißer Mercedes gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Auf dem Parkplatz beim Friedhof in der Karl-Popp-Straße, kam es am 29.07.2020, gegen 12:00 Uhr, beim Ausparken zu einer Fahrzeugberührung. Der Fahrer eines geparkten gelben VW Multivan mit MTK-Kennzeichen, stellte im Anschluss einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Die Fahrerin eines weißen Mercedes, eine ältere Frau mit weißen Haaren und Brille, hatte den neben sich geparkten Multivan offenbar gestreift. Zeugen, insbesondere die Fahrerin des weißen Mercedes, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell