POL-PDLD: Maikammer - Verkehrsgefährdung beim Überholen

Edenkoben (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am gestrigen Dienstag gegen 16:30 Uhr auf der L 516 zwischen Maikammer und Neustadt. Der Geschädigte befuhr mit seinem Pkw die L 516 vom Kreisverkehr L515/L516 kommend in Richtung Neustadt, als ein entgegenkommender roter Kleinwagen ein Mofa überholte. Der überholende Pkw wurde so weit auf die Gegenfahrbahn gelenkt, dass der entgegenkommende Geschädigte bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen (06323/9550).

