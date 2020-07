Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Ohne Führerschein gefahren

Landau (ots)

In der Nacht auf Mittwoch meldeten Anwohner in Landau ruhestörenden Lärm durch mehrere grölende Personen auf dem Gehweg. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Verursacher bereits in ein Fahrzeug gestiegen und entfernten sich von der Örtlichkeit. Das Fahrzeug konnte unweit einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab sich, dass der Fahrzeugführer derzeit keinen Führerschein besitzt. Da der 41-jährige weiter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der Verkehrskontrolle beleidigte der Fahrer zudem die Polizeibeamten. Es wurden Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell