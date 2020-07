Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Schlange im Wohnzimmer

Edenkoben (ots)

Eine Schlange hatte es sich gestern gegen 19 Uhr unter der Couch im Wohnzimmer einer Freimersheimerin gemütlich gemacht. Die Dame wollte dem "ungebetenen Gast" keine Übernachtungsmöglichkeit bieten, so wurden Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das Kriechtier wurde mit Hilfe des Reptiliums Landau als ungefährliche Ringelnatter identifiziert. Mit vereinten Kräften konnte das Reptil in einem Behälter eingefangen werden. Anschließend wurde es in der freien Natur ausgesetzt.

