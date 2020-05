Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Zwei Tatverdächtige festgenommen - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen nahmen Polizisten am Samstag (2. Mai) zwei Einbrecher am Worringer Platz fest. Sie waren am frühen Morgen in ein Bekleidungsgeschäft an der Ackerstraße eingebrochen. Nun sitzen sie in Untersuchungshaft.

Den Ermittlungen zufolge gelangten der 39-Jährige und der 44-Jährige durch den Keller in das Geschäft und entwendeten dort unter anderem zahlreiche Bekleidungsstücke. Eine Überwachungskamera hielt die Tat fest. Dank der aufgezeichneten Bilder, erkannte ein Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäfts die Männer wieder, als sie sich gegen 19.30 Uhr am Worringer Platz aufhielten. Der Zeuge verständigte die Polizei, die die Täter umgehend festnahmen. Bei ihnen fanden die Einsatzkräfte Tatbeute sowie Einbruchswerkzeug. Die tatverdächtigen Männer mit weißrussischer bzw. kroatischer Staatsangehörigkeit sind polizeibekannt und sitzen nun in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell