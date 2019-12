Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191216 - 1283 Frankfurt-Eckenheim: Trickdieb geht leer aus

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag versuchte ein Krimineller mit dem "Zetteltrick" in Eckenheim an die Wertsachen einer 79-Jährigen zu gelangen. Als sie den Braten roch und mit der Polizei drohte, suchte er das Weite.

Gegen 12:30 Uhr wartete der Dieb vor der Haustür in der Schottener Straße. Die 79-jährige Rentnerin kehrte gerade vom Einkaufen zurück. Der Unbekannte bot der Dame an, ihr die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Sie lehnte dankend ab. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, ihr an die Wohnungstür zu folgen und dort nach einem Zettel und Stift zu verlangen. Während die Dame danach schaute, betrat er die Wohnung und öffnete im Wohnzimmer Schubladen und Schränke. Die Rentnerin erkannte, dass etwas nicht stimmte und drohte mit der Polizei. Daraufhin ergriff der Betrüger die Flucht, ohne etwas zu stehlen.

