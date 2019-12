Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191216 - 1281 Frankfurt-Berkersheim: Einbruch in Doppelhaushälfte

Frankfurt (ots)

(ker) Am gestrigen 3. Adventssonntag kam es im Stadtteil Berkersheim zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte, bei welchem der oder die Täter eine hochwertige Herrenarmbanduhr erbeuteten.

Vermutlich in den späten Nachmittagsstunden gelang es dem oder den Tätern in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am Dachsberg einzubrechen. Dabei hebelten sie ein Wohnzimmerfenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie das ganze Haus nach Wertgegenständen und wurden auch fündig. Der Hausbesitzer musste das Fehlen einer hochpreisigen Herrenarmbanduhr der Marke "Maurice Lacroix" feststellen. Kurz nach Bemerken des Einbruchs fiel dem Hausbewohner eine Gruppe junger Männer im Nahbereich auf, welche ihm verdächtig vorkam. Im gleichen Tatzeitraum kam es zu einem weiteren Einbruch in einem Nachbarhaus. In wie weit ein Tatzusammenhang besteht und ob es sich bei der Gruppe um mögliche Verdächtige handeln könnte, ist nun Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

