Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auffahrunfall

Lahr (ots)

Ein Moment der Unachtsamkeit dürfte Ursache für einen Auffahrunfall am Dienstagmittag auf der Tramplerstraße gewesen sein. Ein 46-jähriger Ford-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, um nach links in die Einmündung Max-Reger-Straße abbiegen zu können. Die folgende Autofahrerin erkannte dies zu spät und prallte auf das Heck des Fords. Hierbei zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Die 19-Jährige wurde durch die Kräfte eines Rettungswagens zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. /eb

