Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach exhibitionistischen Handlungen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Aufgrund der Handlungen eines noch Unbekannten ermitteln Beamte der Kriminalpolizei seit Samstagmorgen. Der als etwa 25 bis 33 Jahre alt beschriebene, schlanke Mann soll eine 35-Jährige am Samstagmorgen kurz nach 7 Uhr vom Bahnhof kommend bis in die Okenstraße verfolgt, sie dort am Gesäß berührt und anschließend das Weite gesucht haben. Nur wenig später begegnete der mit einer olivgrünen Jacke, dunkler Jogginghose, weißen Schuhen und Mund-Nasen-Schutz bekleidete Unbekannte offenbar einer 17-Jährigen in der Poststraße. Hier soll er der jungen Frau sein Glied präsentiert haben. Beamte der Kriminalpolizei sind nun auf der Suche nach Hinweisgebern und nehmen unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 Anrufe entgegen. /ma

