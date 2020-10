Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Schwere Verletzungen durch Verkehrsunfall

Gaggenau (ots)

Durch einen Verkehrsunfall am Sonntagabend wurde eine 18-jährige Autofahrerin schwer verletzt und musste in die Klinik nach Rastatt gebracht werden. Die junge Frau war kurz vor 22 Uhr auf der L79 aus Selbach kommend in Richtung Ottenau unterwegs, als sie mit ihrem Suzuki offenbar ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Während Einsatzkräfte der Feuerwehr Gaggenau und des Polizeirevieres Gaggenau sich am Sonntagabend um die Maßnahmen vor Ort kümmerten, führen nun Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall. /ma

