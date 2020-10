Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auto durch Brand zerstört

Lahr (ots)

Nach einem erneuten Fahrzeugbrand in der Schwarzwaldstraße am frühen Freitagmorgen, wurden kriminalpolizeiliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Gegen 5:10 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei über den Brand eines Pkw auf einem dortigen Firmenparkplatz informiert. Trotz der Tatsache, dass die Wehrleute der Lahrer Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften schnell zur Stelle waren, konnte die völlige Zerstörung des Autos, vermutlich eine ältere Mercedes S-Klasse, nicht mehr verhindert werden. Noch am Morgen sicherten Beamte der Kriminaltechnik Spuren an dem Wrack. Inwieweit der erneute Vorfall einem Pkw-Brand am frühen Donnerstagmorgen vergangener Woche und dem zurückliegenden Streit zwischen zwei Familien zuzurechnen ist, ist Gegenstand der noch laufenden, umfangreichen Ermittlungen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell