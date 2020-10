Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen eingeleitet

Offenburg (ots)

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung mussten Beamte des Polizeireviers Offenburg am Donnerstagabend aufnehmen, nachdem es Nahe des Busbahnhofes zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Gegen 20:40 Uhr schrien den Schilderungen eines 21-Jährigen zu Folge mehrere Personen einen Mann an, woraufhin er diesem zu Hilfe kommen wollte. Daraufhin soll er von zwei Unbekannten zu Boden gestoßen, beleidigt und mit Fäusten traktiert worden sein. Die durch ihn alarmierte Polizei konnte einen der beiden mittlerweile mit Fahrrädern flüchtigen Tatverdächtigen, einen 23-Jährigen, in der Wasserstraße vorläufig festnehmen.

