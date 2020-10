Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahrt endet an Straßenlaterne

Bühl (ots)

Höchstwahrscheinlich wurde die Unachtsamkeit eines 26-Jährigen am Donnerstagnachmittag einer Straßenlaterne zum Verhängnis. Der Nissan-Fahrer lenkte seinen Transporter offenbar gegen 15.20 Uhr auf der Industriestraße in nördliche Fahrtrichtung, als er auf Höhe der Einfahrt zu einer Fast-Food-Kette nach rechts von der Fahrbahn abkam, über die dortige Verkehrsinsel fuhr und schlussendlich an der Laterne zum Stehen kam. Die schwer beschädigte Leuchte musste ausgetauscht werden. Der Kleintransporter verlor nach aktuellem Sachstand Öl, welches in die Kanalisation lief, sodass die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen anrücken musste, um eine Ölsperre einzurichten. Die Kanalisation wurde anschließend durch eine Spezialfirma gespült. Beamte des Polizeireviers Bühl sicherten die Unfallstelle ab, Mitarbeiter der Stadtwerke und des Bauhofes der Stadt Bühl waren ebenfalls vor Ort. Der junge Fahrer kam mit einer Verwarnung davon. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden an dem Nissan summiert sich auf rund 5.000 Euro. /jh

