Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Ermittlungen nach Schüssen, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Oos (ots)

Nachdem Zeugen am Donnerstagabend Schüsse im Bereich des Gewerbeparks Cité wahrgenommen haben, fahndeten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden, sowie deren Kollegen benachbarter Dienststellen, nach deren Ursprung. Gegen 23 Uhr wurde die Polizei durch Zeugen alarmiert, da diese Schussgeräusche aus dem Bereich des dortigen Kreisverkehrs/Tankstelle wahrnahmen und ein Geländewagen in Richtung Schwarzwaldstraße schnell davon gefahren war. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, soll ein noch unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes CLS Coupé die Schüsse möglicherweise abgegeben haben und sich daraufhin entfernt haben. Ein roter Mercedes Geländewagen folgte ihm offenbar. Durch die Polizeibeamten konnten Patronenhülsen aufgefunden werden, deren in Augenscheinnahme ergab, dass es sich um Munition für Schreckschusswaffen handelte. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beiden Fahrzeugführer geben können, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Nummer 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden.

/rs

