Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Vorfahrt genommen und kollidiert

Ottersweier (ots)

Ein leicht verletzter 59-Jähriger und ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro sind die Bilanz einer Vorfahrtsverletzung am Donnerstagmittag. Der 59-jährige VW-Fahrer steuerte seinen Wagen nach aktuellen Erkenntnissen um 12 Uhr auf der Münchhofstraße von der L83a kommend in Richtung Danziger Straße. Zeitgleich war wohl eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Schwarzwalstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Münchhofstraße/Schwarzwaldstraße missachtete die Mercedes-Lenkerin wohl die Vorfahrt des von rechts kommenden Verkehrsteilnehmers und es kam zum Zusammenstoß. Die Autos waren nach der Kollision weiterhin fahrbereit. Die Dame erwartet nun eine Anzeige. /jh

