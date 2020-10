Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Sachbeschädigung an PKW

Muggensturm (ots)

Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein bislang Unbekannter am Mittwoch zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr die linke Fahrzeugseite eines in der Rathausstraße geparkten schwarzen Kombis zerkratzt. Hierdurch verursachte er einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an dem Mercedes. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bitten unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 um Zeugenhinweise. /eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell