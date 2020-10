Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Versuchter Einbruch

Sasbach (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Auslösung einer Alarmanlage in einer Sportgaststätte in der Sasbachrieder Straße deren Betreiber vor Schlimmerem bewahrt haben. Wie bislang bekannt ist, haben sich noch Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag an einer dortigen Terrassentür zu schaffen gemacht und versucht, in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Letztlich rückten die ungebetenen Besucher jedoch unverrichteter Dinge ab. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

